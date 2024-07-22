Dışarı çıkacaklar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihe kadar kavrulacağız

Türkiye'nin dört bir yanında yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülkede bugün kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye resmen kavruluyor. Bir haftadır oldukça etkisini gösteren sıcak hava bugün de bunaltacak. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulması bekleniyor. Bugün İstanbul'da bağıl nemin biraz azalmasına rağmen, hava sıcaklıkları 36 derece olarak ölçülecek ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi ve yaz sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

Ankara'da ise, öğle saatlerinde 37 derece, gece ise 22 derece olacak. İzmir'de de bugün gölgede 38 derece, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle hava bunaltıcı olacak.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin şunları kaydetti;

"Önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Karadeniz'in sahil kesimindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Urfa, Mardin ve Diyarbakır'da da bazı ilçelerde 44-45 derecelere kadar çıkacak hava sıcaklıkları görebiliriz."

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısında bulunmuştu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceden fazla olacağını belirten Şen, "Dışarı çıkmayın" demişti.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin uyarılarda bulundu. Özhaseki paylaşımında şunları ifade etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık