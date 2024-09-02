Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 2 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail soykırımına uğrayan Gazze için diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile görüştü.