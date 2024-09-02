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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail soykırımına uğrayan Gazze için diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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