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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" uyarısı

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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Vatandaşlara &quot;Lübnan&#039;ı terk edin&quot; uyarısı

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da kalması zorunlu olmayan vatandaşlara ticari uçuşlar halen devam ederken ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Lübnan için yeni bir seyahat uyarısında bulundu. Bölgedeki son gelişmelerin risk oluşturduğunu belirten Bakanlık, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulma ihtimale karşı vatandaşlara yönelik şu açıklamada bulundu:

"TİCARİ UÇUŞLAR SÜRERKEN LÜBNAN'DAN AYRILIN"

"Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır. "

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Vatandaşlara

Düzenleyen:  - Gündem
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