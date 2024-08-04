Beyrut Havalimanı'nda izdiham! Savaşın ayak seslerinden kaçış

Düzenleyen: Sezer Doğru 4 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 19:00 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit etmesi sonrası bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da hedef alması sonrası birçok ülke, vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısında bulundu. Bunun üzerine Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda izdiham oluştu.