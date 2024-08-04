Beyrut Havalimanı'nda izdiham! Savaşın ayak seslerinden kaçış
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İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit etmesi sonrası bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da hedef alması sonrası birçok ülke, vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısında bulundu. Bunun üzerine Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda izdiham oluştu.
İsrail Gazze'nin yanı sıra İran ve Lübnan'a karşı saldırıları aralıksız devam ettiriyor. Son olarak Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi suikast sonucu şehit eden İsrail'e karşı misilleme operasyonları da sürdürülüyor.
İRAN VE LÜBNAN'DAN AÇIK İNTİKAM AÇIKLAMASI
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderini öldüren ve Tahran'da Hamas liderini öldüren İsrail'e yönelik intikam açıklamaları peş peşe geliyor.
Hizbullah ve İran yönetimi İsrail'in saldırılarının karşılıksız kalmayacağına dair birçok resmi kaynaktan açıklamalarda bulundu.
BÖLGEDE SAVAŞIN AYAK SESLERİ DUYULUYOR
İsrail'in başkenti Tel Aviv'e dün gece füze saldırısının başlatılması sonrası bölgede savaş çanları çalmaya başladı. İsrail her türlü saldırıya hazır olduğunun altını çizerken, İran ve Lübnan kanadından intikam çağrıları yapılamaya devam ediyor.
LÜBNAN'DAN AYIRILIN ÇAĞRISI BEYRUT HAVALİMANI'NDA İZGİHAMA YOL AÇTI
ABD, İngiltere, Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke İran, Lübnan, İsrail üçgeninde gerilimin artması sonrası vatandaşlarına bölgeden ayrılın çağrısında bulundu. "Lübnan'dan ayrılın" uyarısı sonrası, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda izdiham oluştu.