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Dışişleri Bakanlığı'ndan CICA Zirvesi açıklaması: Türkiye etkin rolünü sürdürecek

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Dışişleri Bakanlığı'ndan CICA Zirvesi açıklaması: Türkiye etkin rolünü sürdürecek
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı'ndan CICA Zirvesi açıklaması: Türkiye etkin rolünü sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, 7. CICA Zirvesi'ne ilişkin yayımladığı mesajda Laos'un teşkilata 29. üye ülke olarak katılımını ve Azerbaycan'ın Dönem Başkanlığı'nın 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi’nin ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, zirve kapsamında alınan kararlar ve teşkilatın geleceğine yönelik Türkiye’nin kararlı tutumu öne çıkarıldı.

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LAOS’UN KATILIMI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Zirvede Laos'un teşkilatın 29'uncu üyesi olmasının CICA'nın gücüne güç katacağı belirtilirken, Azerbaycan'ın Dönem Başkanlığı'nın uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"7. CICA Zirvesi’nde Laos’un 29. üye ülke olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor; bu genişlemenin teşkilatın etkinliğini güçlendireceğine inanıyoruz. Zirve’de kabul edilen Bakü Deklerasyonu’yla üye ülkeler, Asya coğrafyasında bölgesel sahiplenme anlayışını temel alan ortak bir işbirliği ruhuyla, barış, refah ve istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmişlerdir. Azerbaycan’ın Dönem Başkanlığı’nın 2026-2028 dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasını, CICA’nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşüm sürecinde kurumsal devamlılığın sağlanması açısından memnuniyetle karşılıyoruz."

YENİ GENEL SEKRETER SULTAN HACIYEV’E BAŞARI MESAJI

Açıklamada ayrıca görev süresi dolan Genel Sekreter Büyükelçi Kayrat Sarıbay'a teşkilata sağladığı katkılardan ötürü şükran sunulurken, yeni Genel Sekreter olarak atanan Büyükelçi Sultan Hacıyev'e başarı dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını "Türkiye önümüzdeki dönemde de CICA faaliyetlerine etkin katkı sunmaya devam edecektir" vurgusuyla tamamladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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