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Diyanet İşleri Başkanı çağrıda bulundu, camiler doldu! Eller Filistin için semaya açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyanet İşleri Başkanı çağrıda bulundu, camiler doldu! Eller Filistin için semaya açıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugün için sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için dua edileceğini duyurdu. Erbaş'ın çağrısı üzerine yurt genelinde camiler doldu, eller Filistin için semaya kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı çağrıda bulundu, camiler doldu! Eller Filistin için semaya açıldı - 1. Resim

MUŞ'TA TÜM CAMİLERDE DUALAR EDİLDİ

Muş’ta sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı çağrıda bulundu, camiler doldu! Eller Filistin için semaya açıldı - 2. Resim

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu çerçevesinde Geylani Camii'nde de sabah namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Daha sonra İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı çağrıda bulundu, camiler doldu! Eller Filistin için semaya açıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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