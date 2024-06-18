Diyanet'ten kutsal topraklardaki kaybolmaları önleyecek hamle! Türk hacılar için 'Danışma Hattı' kuruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının kaybolmasını ve bölgede yaşanabilecek zorlukları önlemek için 'danışma hattı' kurdu. Kurulan hat, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Kutsal topraklara giden vatandaşların yaş ortalamasının 60 olduğu 2024 hac organizasyonunda Türk vatandaşlarının kaybolmaları, otellerini bulamamaları gibi sorunların çözümü için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

'DANIŞMA HATTI' KURULDU

Alınan bilgiye göre; Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonunda sağlıktan konaklamaya, yemekten ulaşıma kadar hizmetlerin sorunsuz yerine getirilmesi için çeşitli görevlendirmeler yaptı. Bu birimlerin arasında kutsal topraklarda kurulan "Danışma Hattı" da yer alıyor. Hat, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

HACI ADAYI BULUNUYOR, OTELE GÖTÜRÜLÜYOR

Hacıların Türkiye'den hareket ettikleri andan itibaren kendilerine verilen kartlarda söz konusu hatla ilgili bilgiler yer alıyor. Olası bir kaybolma durumunda irtibat numaraları paylaşılıyor. Kaybolma durumlarında yapılan aramaların ardından hatta bağlı çalışan ekipler hemen hacı adaylarının bulunduğu mevkilere giderek onları otellerine getiriyor.

Kaybolma olaylarının genellikle hacı adaylarının otellerini karıştırmaları nedeniyle yaşandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Türk hacılara yönelik gerçekleştirilen uygulama sayesinde büyük bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.

CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu Resmi Hesabı da konuya dair bir paylaşımda bulunarak destek için 7/24 aktif olacak bir telefon hattı açıldığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bazı vatandaşlarımızdan Mekke'de bulunan yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvurular alınmaktadır. Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımız aşağıdaki destek hattını arayabilirler.

Tel: 00966 53 512 4702 (aynı zamanda WhatsApp hattı)

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."