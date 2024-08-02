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Diyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada can kaybı 2'ye çıktı. 

Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldi - 1. Resim

Kavgada Sıdıka Kaya hayatını kaybederken, 2'si yoldan geçen şahıs olmak üzere, 6 kişi yaralanmıştı, 3 araç da zarar görmüştü.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan ağır yaralılardan Mehmet Kaya (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldi - 2. Resim

Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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