Diyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldi

Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada can kaybı 2'ye çıktı.

Silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kavgada Sıdıka Kaya hayatını kaybederken, 2'si yoldan geçen şahıs olmak üzere, 6 kişi yaralanmıştı, 3 araç da zarar görmüştü.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan ağır yaralılardan Mehmet Kaya (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.