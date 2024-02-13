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    • Diyarbakır'da 'Kahramanlar-50' operasyonu! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Diyarbakır, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' operasyonunda; 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' operasyonuna dair bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Gri kategorideki teröristin 8 şehidin failleri arasında olduğu belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

    TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI EYLEMLER BİR BİR SIRALANDI

    Bakan Yerlikaya, operasyona dair şu bilgileri verdi:

    "İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru, 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşımızın yaralanması olayı,

    Diyarbakır ili Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1 askeri personel ve 1 gönüllü güvenlik korucusunun şehit edilmesi,

    Diyarbakır ili Hani/Topçular Jandarma Krk.K.lığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü Yol Ayrımında icra edilen Şok YKN faaliyeti esnasında, bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 güvenlik korucusu şehit edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

    Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise;

    Diyarbakır ili Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı,

    Diyarbakır/Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması,

    Diyarbakır/Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DiyarbakırOperasyon
    Haberler > Gündem > Diyarbakır'da 'Kahramanlar-50' operasyonu! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz
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