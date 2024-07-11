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Haberler > Gündem > DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı

DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yaşayan DMD hastası Ali Bağdadi, polisleri çok sevmesiyle biliniyor. 23 yaşındaki Ali Bağdadi’yi doğum gününde yalnız bırakmayan Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler gönülleri fethetti.

DMD hastası Ali Bağdadi'nin hayalini Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler gerçekleştirdi.

DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı - 1. Resim

POLİSLER GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Hatay’da polis ekipleri DMD hastası Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler; kas hastası (DMD) olan 23 yaşındaki Ali Bağdadi’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı - 2. Resim

Polisleri çok seven gencin isteği polis ekiplerine ulaştı. Motosikletli Polisler, Bağdadi’nin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Gönülleri fetheden polisler, DMD hastası olan kardeşi Emre Bağdadi’ye polis kepi hediye etti.

DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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