DMD hastası Ali Bağdadi'yi doğum gününde yalnız bırakmayan polisler duygulandırdı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'da yaşayan DMD hastası Ali Bağdadi, polisleri çok sevmesiyle biliniyor. 23 yaşındaki Ali Bağdadi’yi doğum gününde yalnız bırakmayan Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler gönülleri fethetti.
DMD hastası Ali Bağdadi'nin hayalini Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler gerçekleştirdi.
POLİSLER GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Hatay’da polis ekipleri DMD hastası Ali Bağdadi'nin doğum gününü pasta keserek kutladı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler; kas hastası (DMD) olan 23 yaşındaki Ali Bağdadi’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.
Polisleri çok seven gencin isteği polis ekiplerine ulaştı. Motosikletli Polisler, Bağdadi’nin doğum gününü pasta keserek kutladı.
Gönülleri fetheden polisler, DMD hastası olan kardeşi Emre Bağdadi’ye polis kepi hediye etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı