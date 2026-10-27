Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tutuklu Hasan Mutlu'nun ameliyat sonrası cezaevine gönderildiği ve felç riskiyle karşı karşıya bırakıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, işlemin ameliyat değil ağrı tedavisi olduğu ve ayaktan fizik tedavi önerildiği belirtildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında tutuklu Hasan Mutlu hakkında paylaşılan, "Devlet Gözetiminde Felç Kalacak" başlıklı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM, Mutlu'nun ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildiği ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle karşı karşıya bırakıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"AMELİYAT DEĞİL, AĞRI TEDAVİSİ UYGULANDI"

DMM'nin açıklamasında, Hasan Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin tedavisinin uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi. Hekimlerin ameliyat ihtiyacına yönelik herhangi bir kanaat bildirmediği ifade edilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında ameliyat olarak aktarılan işlemin 19 Ekim'de uygulanan bir ağrı tedavisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, işlem sonrasında hastanede yatışın değil, ayaktan fizik tedavinin önerildiği belirtildi.

FİZİK TEDAVİYİ İSTEMEDİĞİNİ DİLEKÇEYLE BİLDİRDİ

DMM, Hasan Mutlu'nun 23 Ekim'de verdiği dilekçelerde fizik tedaviye gitmek ve reçete edilen ilacı kullanmak istemediğini yazılı olarak bildirdiğini aktardı.

"Ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin sağlık hakkı, ulusal mevzuat ve insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde güvence altındadır" denilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltarak algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadesi yer aldı.

DMM'den Hasan Mutlu hakkındaki 'felç riski' iddiasına yalanlama

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