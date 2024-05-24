Doç. Dr. Cahit Suluk: Telif Yasası gelmezse haber sektörü yok olur

Doç. Dr. Cahit Suluk “Reklamı alanlar haberi üreten basın yayıncılar değil, dijital platformlar. Dijital Telif Yasası çıkmazsa haber sektörü yok olur” diye uyardı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk, TBMM’de hazırlıkları yapılan Dijital Telif Yasası’na dair “Bu düzenlemenin yapılması zorunlu. Aksi hâlde haber sektörü göz göre göre yok oluyor. İçerik üretenler üretemediğinde çer çöp, ‘misenformasyon’ dediğimiz yalan yanlış bilgileri, bir de şirketlerin reklamvari bilgilerini haber diye topluma yutturacaklar” dedi.

"REKLAM GELİRLERİ DİJİTALE KAYDI"

Bu düzenlemenin kesinlikle yapılması gerektiğini vurgulayan Suluk “Avrupa’daki telif hukukçuları buna karşı çıkmasına rağmen AB bu düzenlemeyi yaptı. Türkiye’de de bu düzenlemenin yapılması zorunlu. Dijitalleşmeyle beraber haber de dijitale kaymış oldu. Basın yayıncıları daha önce gazete, dergi gibi fiziki ürün satışı yapıyorlardı. Bir de reklam gelirleri vardı. Bu reklam gelirleri de yine dijitale kaydı. Ama şimdi bu reklamları alanlar haber üreten basın yayıncılar değil, dijital platformlar” ifadelerini kullandı.