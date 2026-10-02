Spiker Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi doktor Özlem Gültekin Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Çelik’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, spiker Erhan Çelik’in doktor olan eşi Özlem Gültekin Çelik'in 13 Ağustos’ta vefat etmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

OTOPSİDE YÜKSEK DOZDA ANESTEZİK İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi sonucu Çelik’in yüksek dozda Propofol (genel anestezi) indüksiyonu sonucu vefat ettiği belirlendi. Alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucu olay günü Çelik’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüyle ilgili 5 gözaltı!

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimat doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç gözaltına alındı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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