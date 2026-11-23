Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar’ın şüpheli ölümünde acılı baba Yalçın Pınar, yeni iddialarda bulundu. Erkek arkadaşının kızını kısıtladığını belirten Pınar “Çevresi geniş, kariyeri var. Kıskanıyordu kızımı. Kızımızın bir tesir altında itildiğini düşünüyorum” dedi. Acılı baba intihar iddialarını ise “Bir gün sonraki hastasına randevu veren bir kişinin intiharından söz edilemez" diyerek bir kez daha reddetti.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kızının intihar ettiği iddialarını daha önce de reddeden, itilerek düşürüldüğünü öne süren acılı baba Yalçın Pınar’dan yeni açıklamalar geldi.

Doktor Pelin Pınar'ın babasından yeni iddialar! İntihar şüphesini reddetti, kanıt gösterdi: Bir gün sonrasına randevu vermiş

"KISKANIYORDU KIZIMI"

ATV Haber’e konuşan acılı baba, şüphe oklarını yeniden kızının erkek arkadaşına çevirdi. Baba Pınar, kızının erkek arkadaşının kızının hayatını kısıtladığını iddia ederek "Tartışmışlar, kızımı kıskanıyordu" dedi.

Doktor Pelin Pınar'ın babasından yeni iddialar! İntihar şüphesini reddetti, kanıt gösterdi: Bir gün sonrasına randevu vermiş

“CİDDİ TARTIŞMALAR OLMUŞ”

Pınar "Söz konusu şahsın kıskanç bir kişiliğe sahip olduğu, kızımın telefonlarına baktığı, WhatsApp mesajlarını incelediği, bazı kişilerle konuşmasını, görüşmesini istemediği, hatta bu konuda aralarında ciddi tartışmalar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kıskanıyordu benim kızımı. Çevresi geniş, hastane çevresi var, kariyeri var. Bu konularda aralarında anlaşmazlık vardı sanıyorum" diye vurguladı.

Doktor Pelin Pınar'ın babasından yeni iddialar! İntihar şüphesini reddetti, kanıt gösterdi: Bir gün sonrasına randevu vermiş

“ŞAKALAŞTIKLARINA İLİŞKİN BELGELER VAR"

Kızının moralinin kötü olmadığını belirten Pınar şöyle konuştu:

Gece 11'e kadar ablasıyla gerek telefonda gerek WhatsApp'ta nişanla ilgili konularda görüştüklerini biliyorum. Arkadaşlarıyla şakalı bir şekilde, herhangi bir moral bozukluğu olmadan WhatsApp üzerinden mesajlaştıklarına, şakalaştıklarına ilişkin bilgiler var, belgeler var.

Doktor Pelin Pınar'ın babasından yeni iddialar! İntihar şüphesini reddetti, kanıt gösterdi: Bir gün sonrasına randevu vermiş

HASTASINA RANDEVU VERMİŞ

Acılı baba “Kızımızın bir tesir altında itildiğini düşünüyorum” dedi. Baba Pınar “Bir gün sonraki hastasına randevu veren bir kişinin intiharından söz edilemez" sözleriyle intihar ihtimalini reddetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİİstanbul

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