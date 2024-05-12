Dolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor

İşte, gelişmelere göre kendini yenileyen dolandırıcılardan birkaç örnek...

DİYARBAKIR’da bazı şahıslar sosyal medyada oluşturdukları “evde kazanç” platformlarıyla, iş arayanları dolandırdı. Sözde ek gelir vaadiyle, “yorum yap”, “yıldız ver”, “beğen, paylaş, puan ver, kazan” denildi. Altı şehirde yapılan “avans” operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL’da borsada yatırım yapacakları vaadiyle müşteki C.K.’den aldıkları 7 milyon 373 bin lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avroyu şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye gönderildi. C.K’nın gönderdiği paraların kripto para borsalarına aktarıldığı; başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına transfer edildiği anlaşıldı.

MANİSA’nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sekiz şahıs tutuklandı.

TUNCELİ polisi, “Kolay para kazanma, yatırım” adı altında paylaşımlar yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Farklı illerde çok sayıda kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandıran üç şüpheli yakalandı. İki kişi cezaevine gönderildi.

BURSA’da 60 mağdurun ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, dört şehri kapsayan tefecilik, yağma ve silah ticareti olaylarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Baskınlarda 33 zanlı yakalandı.