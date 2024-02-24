Dolmalık biberin içinden çıkan ekipleri şoke etti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Şubat 2024 22:25 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 22:28 - Güncelleme:

İstanbul, Uyuşturucu, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Zehir tacirlerinin her geçen gün ortaya çıkan yöntemleri ekipleri şoke etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Sarıyer'de durdurulan şüpheli araçtan dolmalık biber içine gizlenmiş uyuşturucu çıktı.