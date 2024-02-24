Dolmalık biberin içinden çıkan ekipleri şoke etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Zehir tacirlerinin her geçen gün ortaya çıkan yöntemleri ekipleri şoke etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Sarıyer'de durdurulan şüpheli araçtan dolmalık biber içine gizlenmiş uyuşturucu çıktı.
İstanbul Sarıyer'de, emniyet tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çayırbaşı Mahallesi'ndeki tünel çıkışında asayiş uygulaması yapıldı.
DOLMALIK BİBERİN İÇİNE GİZLEMİŞLER
Şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 dolmalık biber ve 1 su matarasının içine gizlenmiş 5 parça halinde satışa hazır çeşitli türlerde 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 360 liraya el konuldu.
Polis tarafından gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı