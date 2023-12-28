Dört şehirden kara haberler geldi! İstanbul'dan Van'a kadına şiddet...

28 Aralık 2023 02:44 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 02:44

İstanbul, Çanakkale, Van, Bayburt’ta kadınlara karşı işlenen şiddet suçları yine yüreklerimizi yaktı. Şiddet mağduru kadınlardan hayatını kaybedenler olduğu gibi, yaralanan ve sakat kalanlar da oldu.

ÜNİVERSİTELİ KIZA DEHŞETİ YAŞATTI

İstanbul Kâğıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız, kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandı. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), gece saatlerinde arkadaşının evine gireceği sırada arkasından birisi koşarak yaklaştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı saldırgan, hiç konuşmadan genç kızı belinden bıçakladı. Saldırgan bıçağı peçeteye sarıp atarak kaçarken, genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. Hastaneye kaldırılan genç kız hemen ameliyat alındı. Üç organı zarar gören genç kız, altı saat süren ameliyatla hayati tehlikeyi atlattı. Aslıhan Zengin “Kasklı bir adam gördüm. Kurye olduğunu sandım. Beni bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı” dedi.

BAYBURT VE VAN'DA İKİ KADIN CİNAYETİ

Van’ın Başkale ilçesinde korucu, eşini öldürüp intihar etti. Yukarıdarıca Mahallesi’nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, eşi Çiğdem G. ile tartıştı. Tartışmada Fatih G, silahla eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G’nin intihar ettiği belirlendi. Bayburt’ta da bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü. Bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nu Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’ndeki ikametgâhında boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

KEZZAPLI SALDIRGAN BUKET'İN YÜZÜNÜ YAKTI

Çanakkale’de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, önceki akşam saat 17.00 sularında İsmetpaşa Mahallesi’nde, bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonuna gelen Ramazan A. (41) ile masaj salonu çalışanı Buket A. (24) arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ramazan A. yanında getirdiği kezzabı Buket A’nın yüzüne attı. Kezzabın gözüne geldiği belirlenen Buket A. ile Ramazan A’nın önceden arkadaş oldukları ancak son dönemde aralarının bozulduğu öğrenildi. Olay sırasında B.A’nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Ezine’de yakalanan saldırgan Ramazan A. tutuklandı.