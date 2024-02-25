Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi

Ordu’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı, feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü drift tutkusu yüzünden yediği 300 bin TL'lik ceza ile gündeme gelmişti.

Ordu’nun Ünye kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Feci kaza ilçeye bağlı İnkur Mahallesi’nde yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Metin Türk’ün (30) kullandığı kamyonet aks kesmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, ardından yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle sürücü ağır yaralanırken, sürücünün annesi Emine Türk (53) ile araçta bulunan Dursun C. (38) ile Ali C. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İçlerinden durumu ağır olan Metin Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DRİKFT VİDEOLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kazada vefat eden sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.

Fotoğraftaki kazada hayatını kaybeden Metin Türk

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.