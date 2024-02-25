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    • Haberler > Gündem > Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi

    Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi
    Ordu, Kaza, Drift, Sürücü, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ordu’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı, feci kazada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü drift tutkusu yüzünden yediği 300 bin TL'lik ceza ile gündeme gelmişti.

    Ordu’nun Ünye kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Feci kaza ilçeye bağlı İnkur Mahallesi’nde yaşandı.

    Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi - 1. Resim

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

    Metin Türk’ün (30) kullandığı kamyonet aks kesmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, ardından yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle sürücü ağır yaralanırken, sürücünün annesi Emine Türk (53) ile araçta bulunan Dursun C. (38) ile Ali C. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İçlerinden durumu ağır olan Metin Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi - 2. Resim

    DRİKFT VİDEOLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

    Kazada vefat eden sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.

    Drift tutkusu yüzünden 300 bin TL ceza yedi, trafik kazasında can verdi - 3. Resim

    Fotoğraftaki kazada hayatını kaybeden Metin Türk

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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