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İsrafil Özçelik'in acı sonu! Ölüm öpücüğü hayatını bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrafil Özçelik&#039;in acı sonu! Ölüm öpücüğü hayatını bitirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan İsrafil Özçelik, dudağını sokan arı nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Özçelik bugün toprağa verilecek.

Kötü haber Artvin’den geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Vakıf köyünde dudağından arı sokan İsrafil Özçelik (37) fenalaştı. 

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arı sokmalarına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen Özçelik, çevredekiler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Özçelik’in cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Vakıf Köyü’nde toprağa verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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