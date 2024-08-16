İsrafil Özçelik'in acı sonu! Ölüm öpücüğü hayatını bitirdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan İsrafil Özçelik, dudağını sokan arı nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Özçelik bugün toprağa verilecek.
Kötü haber Artvin’den geldi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Vakıf köyünde dudağından arı sokan İsrafil Özçelik (37) fenalaştı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arı sokmalarına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen Özçelik, çevredekiler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Özçelik’in cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında Vakıf Köyü’nde toprağa verilecek.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı