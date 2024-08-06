Düğünden saatler sonra can veren gelin ve damat yan yana defnedildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında düğün günü hayatını kaybeden gelin ve damat, toprağa verildi. Yan yana defnedilen çiftin cenazesinde gözyaşları sel oldu, yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hayatlarını kaybeden gelin ve damat defnedildi.

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EVLERİNE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

Tavşanlı ilçesi Yataklı köyünde hafta sonu düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Mustafa Özer (23) ve Havvanur Özer (22), düğünün ardından Emet ilçesindeki evlerine giderken trafik kazası geçirerek hayatlarını kaybetmişlerdi.

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DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Mutlu çift, dans ederken kameralara böyle yansımıştı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kahreden olayda, gelin ve damat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tavşanlı kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları, gelin ve damadın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Öğle namazının ardından köy meydanında cenaze namazı kılındı. Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırılan namaz sonrasında katılımcılardan genç çift için helallik istedi. Gelinlik ve damatlıkları ile hayatını kaybeden genç çift Yataklı köyü mezarlığında yan yana defnedildi.