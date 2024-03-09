Düğünleri aratmayan köprü açılışı! Cizreliler halaya doydu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapımına 7 yıl önce başlanan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Düğünleri aratmayan açılışı binlerce kişi canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 7 yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra asma köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı binlerce kişinin katılımı ve havai fişek gösterisi ile gerçekleştirildi.

DÜĞÜNLERİ ARATMADI, BİNLERCE KİŞİ HALAY ÇEKTİ

Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi.

Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’de vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Nehir kenarında toplanan kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Cizre artık huzur şehri. Cizre deyince akla gelen Güven ve huzur.Bu köprünün yapımında emeği olan herkese teşekkür eder Köprünün hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.