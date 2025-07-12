Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Dünya Bizi Bekler" ilk kez Kızılcahamam’da çalındı! AK Parti’nin yeni şarkısına herkes eşlik etti

"Dünya Bizi Bekler" ilk kez Kızılcahamam’da çalındı! AK Parti’nin yeni şarkısına herkes eşlik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin yeni şarkısı "Dünya Bizi Bekler" ilk kez çalındı.  Erdoğan kürsüye çıkarken çalınan şarkıya, salondaki partililer alkışlarla eşlik etti.

Kızılcahamam'da 11-13 Temmuz'da gerçekleştirilen AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, şarkı sürprizine sahne oldu. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Dünya Bizi Bekler ilk kez dinletildi. 

"Dünya Bizi Bekler" ilk kez Kızılcahamam’da çalındı! AK Parti’nin yeni şarkısına herkes eşilik etti - 1. Resim

Kızılcahamam'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, Dünya Bizi Bekler şarkısı çalındı.

DÜNYA BİZİ BEKLER'İN SÖZLERİ 

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı'nın hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden
Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin /Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."

"Dünya Bizi Bekler" ilk kez Kızılcahamam’da çalındı! AK Parti’nin yeni şarkısına herkes eşilik etti - 2. Resim

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? "Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak"Kocaeli'de el emeği ile üretiliyor! Amerika, İtalya, İngiltere gibi 20 ülkeye ihraç ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - GündemBeyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldıMEB'den LGS açıklaması! "719 öğrencinin tam puan alması şaibeli" denilmişti - GündemMEB'den LGS açıklaması! 719 öğrenci...Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? "Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" - GündemPKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor?Çöpten gelen sese koştular, donakaldılar! Yeni doğmuş bebek bulundu - GündemÇöpten gelen sese koştular, donakaldılar!Erdoğan'dan tarihi Türk-Kürt konuşması! Tüm salon ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı - GündemAyağa kalkıp dakikalarca alkışladılarNiğde'de korkunç kaza: Şarampole devrilen araçlardan yola savruldular: 1'i ağır 18 yaralı - GündemAraçlardan yola savruldular: 1'i ağır 18 yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...