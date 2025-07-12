"Dünya Bizi Bekler" ilk kez Kızılcahamam’da çalındı! AK Parti’nin yeni şarkısına herkes eşlik etti

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin yeni şarkısı "Dünya Bizi Bekler" ilk kez çalındı. Erdoğan kürsüye çıkarken çalınan şarkıya, salondaki partililer alkışlarla eşlik etti.

Kızılcahamam'da 11-13 Temmuz'da gerçekleştirilen AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, şarkı sürprizine sahne oldu. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, Dünya Bizi Bekler ilk kez dinletildi.

Kızılcahamam'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, Dünya Bizi Bekler şarkısı çalındı.

DÜNYA BİZİ BEKLER'İN SÖZLERİ

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı'nın hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer

Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden

Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin /Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.