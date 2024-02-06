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    • Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer&#039;den yürek burkan sözler

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    6 Şubat depreminde 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'i kaybeden baba Mesut Hançer, depremin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Yaşanan acının tarif edilemez boyutta olduğunu vurgulayan Hançer, "Bugün kızımı yalnız bırakmamak için Ankara'dan çıkıp mezarlığa geldik. Acısı günden güne daha da çoğalıyor, hiç eksilmiyor." diye konuştu.

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer'in acısı dinmiyor.

    Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer, eşi Gülseren Hançer ve iki kızıyla felaketin yıl dönümünde Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret etti.

    Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler

    Baba Hançer, yaşanan acının tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi.

    Depremlerde kızının yanı sıra aile fertlerinden de çok kayıp verdiğini ancak evlat acısının bambaşka olduğunu dile getiren Hançer, "Bu acı, hiçbir zaman tarif edilemez. Çünkü çoğu ailemi kaybettim ama bu acısı daha kötüymüş. Hepsini bastırıyor, çok kötü bir şey. Bugün kızımı yalnız bırakmamak için Ankara'dan çıkıp mezarlığa geldik. Acısı günden güne daha da çoğalıyor, hiç eksilmiyor." diye konuştu.

    Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler

    Kızının depreme babaannesinin evinde yakaladığını anlatan Hançer, felaketin ardından Ankara'ya gittiğini ve ardından da bir iş insanın destekleriyle başkentte yeni bir hayat kurmaya çalıştığını vurguladı.

    Baba Hançer, Kahramanmaraş'a akşam saatlerinde geldiğini ve hiçbir yere uğramadan direkt mezarlığa geçtiğini anlatarak, "Her ay geliyorum. Mezarlıktan hiç bağımı koparmadım. Çünkü bizim ikinci yerimiz mezarlık." diye konuştu.

    Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler

    Hançer, dava süreçlerinin başladığını ve sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Dünya o kareyi konuşmuştu... Acılı baba Mesut Hançer'den yürek burkan sözler
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