Durmuş Görmez yakalandı, çetesi yok edildi! Çok sayıda gözaltı var

Güvenlik güçlerinin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Çankırı merkezli 9 ilde "Mahzen-49" operasyonları düzenlendi. Durmuş Görmez yakalandı, çetesi çökertildi.

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

İŞLEMEDİKLERİ SUÇ YOK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabında şu bilgileri paylaştı: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."