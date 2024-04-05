Düşük fiyatlı elektrikli araç Tesla planı şimdilik iptal oldu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın yönetimindeki otomobil devi uzun zamandır planladığı düşük fiyatlı elektrikli otomobil projesini bir kez daha erteledi. Reuters'in haberine göre Tesla'nın bu projeden vazgeçerek odak noktasını robotaksiye kaydırdığı belirtiliyor. İşte detaylar...

Birkaç yıldır gündemde olan ve 25.000 dolar civarında fiyatla satılması planlanan düşük maliyetli otomobil projesi, şirketin genel büyümesi için önem taşımasına rağmen rafa kaldırıldı. Elon Musk şirketin çalışmalarını robotaksi alanına yoğunlaştırma kararı aldı.

UYGUN FİYATLI TESLA İPTL Mİ OLDU?

Tesla'nın düşük fiyatlı elektrikli otomobil projesi uzun süredir tartışma konusuydu. Ancak Musk'ın henüz tamamen otonom bir otomobil üretmemiş olmasına rağmen, standart bir otomobil mi yoksa direksiyon simidi veya pedalları olmayan bir otomobil mi üretme konusunda tereddüt yaşadığı biliniyordu.

TESLA FİYATLARI NE KADAR?

Tesla'nın 2020'de ortaya attığı düşük maliyetli otomobil fikri 2022'de ana modellerine odaklanması gerektiği düşüncesiyle rafa kaldırılmıştı. Ancak daha sonra proje tekrar gündeme gelmiş, ancak bu sefer şirketin hangi tür otomobil üzerinde yoğunlaşması gerektiği konusunda belirsizlikler yaşanmıştı.

TESLA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Elon Musk Tesla için ana planının düşük fiyatlı bir elektrikli otomobil olduğunu vurgulamasına rağmen, bazı analistler bu projenin şirket için heyecan verici olmadığını düşünüyorlar.

Şimdilik Tesla düşük fiyatlı otomobil projesinden vazgeçip odak noktasını robotaksi hizmetlerine kaydırmış olsa da ileride 25.000 dolarlık Tesla'nın yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.