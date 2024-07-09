Düzce Belediye Başkanı açıkladı: Bolu Dağı için resmi adımlar atılıyor

Düzce ve Bolu arasındaki 'Bolu Dağı' gerilimi artarken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü resmi adımların atılacağını söyledi. Özlü, "Burada polemik yapmanın bir anlamı yok. Dağın değişmesi için girişimlerimiz olacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savunmuş ve bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

Özlü'nün paylaşımı tartışmanın fitilini ateşlemişti. Başkan Özlü, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurgulamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ben yaptığım ilk paylaşımda buranın coğrafi özelliklerine baktım. Yine buranın ekonomik olarak kullanım özelliklerine baktım. Bu dağ Düzceliler tarafından kullanılan bir dağ. Ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamı Düzceliler tarafından yerine getiriliyor. Coğrafi açıdan baktığımızda dağ tarafı Düzce’de.

"BOLU TARAFI OVA"

Bolu tarafından baktığımızda ise Bolu tarafı ova. Yani meşhur tünelin Düzce tarafı çok güzel dağlarla çevrili. Ama tünelin çıkış tarafı Bolu tarafında bir ova var. Hiçbir polemiğe yer vermeksizin coğrafi açıdan baktığımızda burası Düzce dağıdır. Bunu söylerken biz yanlış bir isimlendirmenin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa dağı oradan alıp bir başka yere götürecek halimiz yok. Dağ yerinde ama bu dağdaki bütün faaliyetler Düzceliler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu dağın dağ tarafı Düzce’de ova tarafı Bolu’dadır. Buranın gerçek adı doğru isimlendirilmiş hali Düzce dağıdır” dedi.

"POLEMİK YAPMANIN BİR ANLAMI YOK"

Dağın adının değişmesi ile ilgili girişimlerde bulunacaklarını belirten Başkan Özlü, “Öncelikle bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bunu Düzce ve Bolulular ile paylaşıyoruz. Haritacıların coğrafi konudan incelemesi gereken teknik bir konu. Burada polemik yapmanın bir anlamı yok. Bunu başka bir mecralara taşımanın bir anlamı yok. Burası coğrafi açıdan baktığımızda bu dağın doğru ismi Düzce Dağı’dır.