Düzce Belediye Başkanı'ndan Tanju Özcan'a: Aracını şoförün kullansın, anladın sen onu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki 'Bolu Dağı' gerilimi tam gaz devam ediyor. Özcan'ın 'Akıllı ol' çıkışına Özlü "Düzce'ye gelirsen aracını şoförün kullansın, anladın sen onu! Düzce’ye patolojik bir takıntı besliyorsun, korkuyorsun, stres yapıyorsun" sözleriyle yüklendi.

Düzce ve Bolu arasındaki 'Bolu Dağı' tartışması büyüyerek devam ediyor. İki belediye başkanını karşı karşıya getiren gerilim sosyal medya uygulaması X üzerinden ilerliyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savunmuş ve bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

BİRBİRLERİNE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİLER

Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye cevap vermiş, Özcan'ın yorumu ise "Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol" şeklinde olmuştu.

Akabinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Özcan'a cevap vererek çok sert ifadeler kullanmıştı. Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için 'Adam değilsin' göndermesi yaptı.

Faruk Özlü'nün o sözleri:

Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu bir günün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.

ÖZCAN'DAN ÖZLÜ'YE: ALIRIM ELİNDEN AKÇAKOCA'YI

Tartışmada Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye şu ifadelerle yüklenmişti:

Sn. Faruk Özlü, Bolu dağı adı üstünde Bolu’nun dağıdır. Akıllı ol derken boşuna demedim! Artık Bakan değilsin... Eski ilçemiz Düzce’yi kasabaya çevirdin! Bu başarısız hareketlerle AK Parti’nin kalesi olan Düzce’yi türkücüye kaybediyordun! Boş gündem oluşturma, işine bak!! Alırım elinden bak Akçakoca’yı!

"GELİRKEN ARACINI ŞOFÖRÜN KULLANSIN"

Akçakoca göndermesi sonrası Faruk Özlü Tanju Özcan'a şu sözlerle yüklendi:

Tanju Özcan… Senin düşük seviyene inmemek için gerçekten çok çabalıyorum. Yalnız sendeki bu ‘Akçakoca takıntısını’ çözmeye başladım! Bir ara çık gel bu tarafa.

Ama gelirken aracını şoförün kullansın. Anladın sen onu! Sana bir ara ‘belediyecilik dersi’ vermeyi de çok isterim. Anlamazsın ama Belediyeler şehirlerin lokomotifidir. Mesela kasaba dediğin Düzce; Bolu’nun iki katı üretip, 2 milyar dolarla Türkiye’de ilk 20’de ihracat yapıyor.

"DÜZCE'YE PATOLOJİK TAKINTIN VAR"

Ayrıca bu kasabanın! nüfusu Bolu’dan 70 bin fazla. 35 bin üniversite öğrencisi ve üretimin dinamosu 5 tane OSB’si var. Ve biz Düzceli kardeşlerimle el ele vererek, tüm bunları son 20 yılda başardık. İşte sen bu yüzden Düzce’ye patolojik bir takıntı besliyorsun, korkuyorsun, stres yapıyorsun. Ama tabi Düzce’den korkmakla sen de haklısın. Korkma, sadece öğren ve takipte kal. Biliyorum senin kafa bu işlere, ihracata, üretime falan basmaz. Senin aklın başka yerlerde. Bırak elimizden herhangi bir şey alma hayallerini de, sen Bolu’ya ne verdin ona bak.