Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve AFAD Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenen “Düzce’den Türkiye’ye Afetlerde Gönüllülük ve Liderlik Sempozyumu” Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu sempozyumun Düzce’de düzenlenmesinin sembolik ve anlamlı bir duruş taşıdığını belirterek; üniversitelerin topluma yön veren, farkındalık oluşturan ve çözüm üreten kurumlar olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Düzce’nin 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde ağır kayıplar yaşadığını hatırlarak “O günlerden bugüne afet bilincini geliştirmek için bütün adımları attık” dedi.

Düzce’de ‘Afet Gönüllülüğü’ sempozyumu

Düzce’deki yapı stokunun büyük oranda yenilendiğini, Bahçeşehir bölgesinin Türkiye’ye örnek teşkil eden bir toplu konut modeli olduğunu belirten Özlü, sempozyumun deprem farkındalığının güçlenmesine ve dayanışma kültürünün pekişmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Afet yönetiminin; gönüllülük, liderlik, strateji ve iletişim unsurlarının çok boyutlu bir planlama gerektirdiğinin altını çizen Düzce Valisi Selçuk Aslan da “Gönüllülük sorumluluktur, liderlik ise bu sorumluluğun en somut yansımasıdır” ifadelerinde bulundu. Düzce’nin afet bilincinde örnek şehir olma vizyonuna önemli katkı sunarak, afet yönetimi alanında gönüllülük ve liderliğin güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturan sempozyum, belge ve plaket takdimlerinin ardından sona erdi.

BATIKAN ALTAŞ

