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    • Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Düzce&#039;de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı
    Düzce, Heyelan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Düzce'de etkili olan şiddetli yağış heyelana neden oldu. Cumayeri ilçesindeki Kersendüzü Mahallesi'ndeki yamaçlarda oluşan dev yarıklar halkı tedirgin etti, 5 ev boşaltıldı.

    Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyü Kersendüzü Mahallesi'nde yağışların ardından geçen cuma heyelan meydana geldi.

    Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    Heyelan bölgesindeki yaklaşık 25 dönüm yamaçlık alanda toprak hareketliliğinin devam etmesi sonucu köy yolunda çökmeler yaşandı, çeşitli bölgelerde yarıklar oluştu.

    Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    EVLER TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, yolun alt kısımda bulunan 5 müstakil evin temel ve üst yapılarında hasar oluştuğunu tespit etti.

    Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    Evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bölgenin üst kısmındaki mahalleye ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.

    Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    Toprak hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle ekiplerin, güvenli ortamın oluşmasının ardından bölgede çalışma başlatacağı öğrenildi.

    Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı

    'TOPRAK OYNUYOR'

    Köy sakinlerinden Ünsal Arslan, AFAD ekiplerinin incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Kaymanın olduğu bölgedeki 5 evin artık oturulamaz olduğunu söylediler, sahiplerinden evlerini boşaltmalarını istediler. Ev sahipleri eşyalarından alabildiklerini aldılar. Şu an evlerde kimse yaşamıyor. Heyelan halen devam ediyor ve toprak oynuyor" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DüzceHeyelan
    Haberler > Gündem > Düzce'de korkutan manzara! Dev yarıkların ardından evler boşaltıldı
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