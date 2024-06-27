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Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Fatih, Kurban Bayramı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rize'den İstanbul'a giden yaşlı adam, akaryakıt almak için duran oğlu tarafından araçta ölü bulundu. Olay yerine giden halk sağlığı doktoru yaşlı adamın ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını değerlendirdi.

İstanbul Fatih'te ikamet eden Uygar Kadir, babası Ali Kadir (64) ile birlikte Kurban Bayramı'nda memleketleri Rize'ye gidip bayramı burada geçirdi. Bahçelerindeki çayları hasat eden baba-oğul, dün gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı. 

Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi - 1. Resim

BABASINI ÇORBA İÇMEK İÇİN UYANDIRMAK İSTEDİ ANCAK…

Uygar Kadir idaresindeki hafif ticari araç ile seyir halindeyken bugün sabah saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Çivril mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt almak için durdu. Uygar Kadir arka koltukta yatan babası Ali Kadir'i çorba içmek için uyandırmak istedi. 

Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi - 2. Resim

ARAÇTA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yaşlı adam oğlunun çağrısına cevap vermeyince Uygar Kadir, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulans ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ali Kadir'in aracın içinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi - 3. Resim

‘DOĞAL ÖLÜM’ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Olay, halk sağlığı doktoruna haber verildi. Olay yerine giden halk sağlığı doktoru yaşlı adamın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını belirterek, doğal ölüm olarak değerlendirdi. Ali Kadir'in cansız bedeni Rize'ye geri götürülmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü aracına nakledildi. Uygar Kadir babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Ecel yolda yakaladı, memleketinden evine dönerken can verdi - 4. Resim

Ali Kadir'in 2 çocuk babası ve Çaykur'dan emekli olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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