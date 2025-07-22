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Eda 12 gündür kayıp! Acılı anneden ‘Evine geri dön’ çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eda 12 gündür kayıp! Acılı anneden ‘Evine geri dön’ çağrısı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da 12 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızının bulunamamasının ardından, annesi gözyaşlarıyla çocuğunun sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi ve “Lütfen evine dön” çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 9 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eda Kacur, 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmedi. Bu nedenle anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58) kızının hayatından endişe ediyor.

ACILI ANNEDEN ÇAĞRI: LÜTFEN EVİNE DÖN

Anne kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istedi. Evladına çağrıda bulunan anne, "Lütfen evine dön" dedi. Anne Kacur, Eda Kacur’un daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirterek, yalnızca kısa mesajlarla cevap alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını ifade etti. 

Eda 12 gündür kayıp! Acılı anneden ‘Evine geri dön’ çağrısı - 1. Resim

“GELECEĞİM DİYOR, OYALIYOR”

Kacur, "1 saat izin istedi ancak geri dönmedi. Akşama kadar bekledik ama gelmeyince karakola gidip kayıp ihbarında bulunduk. Mesaj atıyor, hep ‘geleceğim’ diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki sözümüzden çıkma" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Eda 12 gündür kayıp! Acılı anneden ‘Evine geri dön’ çağrısı - 2. Resim

AİLE ŞİKAYETÇİ

Kacur ailesi, çocuklarının bulunması için emniyete başvuruda bulunurken, genç kızın Muş ve Elazığ gibi farklı şehirlerde olduğunu söylediğini aktardı. Aile, Eda’yı alıkoyan ya da kaçmasına sebep olan kişi ya da kişilerden şikayetçi.

Eda 12 gündür kayıp! Acılı anneden ‘Evine geri dön’ çağrısı - 3. Resim

Polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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