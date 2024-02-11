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    • 'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı yeni vali Aydoğdu'ya emanet: 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde şehri turladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ferdi Tayfur, Erzincan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erzincan'da 'Efsane Vali' olarak bilinen ve 1991-1999 tarihleri arasında görev yapan Recep Yazıcıoğlu'nun o dönemki makam aracını yıllar sonra Vali Hamza Aydoğdu kullandı. Aydoğdu, Yazıcıoğlu'nun anısına direksiyona geçerek Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla şehri turladı.

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın eski valilerinden Recep Yazıcıoğlu’nun makam aracıyla şehirde gezerek, Cumartesi Pazarı'nı ve Demirciler Sitesi'ni ziyaret etti.

    Adı ‘Efsane Vali’ olarak anılan, 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı makam otomobilinin direksiyonu geçen Vali Aydoğdu, araçta Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ şarkısını dinledi. Vali Aydoğdu’ya araç içerisinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu eşlik etti.

    'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı yeni vali Aydoğdu'ya emanet: 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde şehri turladı

    Vali Aydoğdu, “Bu arabanın hatırası yeter” dedi. Vali Aydoğdu, otomobille şehir turunun ardından pazarda alışveriş yapanlarla ve pazar esnafıyla hasbihalde bulunarak bereketli kazançlar diledi. Daha sonra Demirciler Sitesi ve bakır imalatı ile uğraşan esnafı ziyaret eden Vali Aydoğdu, sektörün talep ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

    'EFSANE VALİ' 2003'TE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    ‘Efsane Vali’ olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmişti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ferdi TayfurErzincan
    Haberler > Gündem > 'Efsane Vali' Yazıcıoğlu'nun makam aracı yeni vali Aydoğdu'ya emanet: 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde şehri turladı
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