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Eğirdir Gölü için korkutan tahmin: 2028’de göl ikiye ayrılabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eğirdir Gölü için korkutan tahmin: 2028’de göl ikiye ayrılabilir

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Devlet Su İşleri Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi üzerine bir araştırma yaptıklarını belirterek, “2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölü'müz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor” dedi.

Isparta’daki su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimiyle ilgili Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi. İl Su Kurulu toplantısına DSİ Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, tüm ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

"YETERLİ SU MİKTARINA SAHİP OLDUĞUMUZ SÖYLENEMEZ"

Toplantının açılış konuşmasında Isparta’nın yağış rejimi bakımından kurak sayılabilecek bölgeler arasında yer aldığının altını çizen Vali Baruş, “Mevcut elimizdeki tarımsal potansiyeli de düşündüğümüzde yeterli su miktarına sahip olabildiğimiz söylenemez. Bu nedenle sahip olduğumuz kaynakların verimli kullanımı son derece önem taşımaktadır. Su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve geleceğe ilişkin su yönetme konusunda önemli kararların alınması bakımından il su kurulları kuruldu. Su rejimi bakımından gerçekten yeterli bir konumda olan bir il değiliz.

İlimizin içinde bulunduğu su havzalarında toplanan gerek yer üstü gerek yer altı sularının yönetimi, içme ve kullanma suyunun yeterli miktarda sağlanabilmesi, yaklaşık son 6 yıldır devam eden önemli kuraklık çerçevesinde de insanımıza hem yeterli içme suyu sağlanması hem de tarım alanlarının kısıtlı da olsa sulanabilmesi, bunların yanında düzensiz yağış rejiminden kaynaklanan taşkınlardan yerleşim bölümlerinin korunması bakımından burada alacağımız kararlar büyük önem taşıyacaktır” dedi.

"TEDBİRLER ALINMAZSA 2030'DA SU FAKİRİ ÜLKE DURUMUNA DÜŞECEĞİZ"

Ardından söz alan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan ise iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkileri, iyi ve kötü durum senaryoları ile alınması gereken tedbirleri bir sunumla katılımcılara aktardı.

Karaaslan, “İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle ilgili çalışma yaptık. Gelinen safhada özellikle 2030 yılında Türkiye’de nüfus yüzde 10 artacak ve su kaynaklarımızın potansiyeli de yüzde 20 azalacak. Eğer gerekli tedbirleri almazsak 2030 yılında maalesef su fakiri ülke durumuna düşeceğiz. Isparta’ya gelecek olursak 2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölü'müz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor. Eğer normal şartlar devam ederse yani azalım eğilimi bu şekilde devam ederse 2021 yılındaki gibi kuraklık yaşamazsak ve hiçbir tedbir almazsak göl yine 913 metreye geliyor ve ikiye ayrılıyor. Eğer yüzde 50 kısıntılı sulamaya şimdiden başlarsak gölü kurtarıyoruz, göl 916-917 metreye kadar gelebiliyor. Mutlaka yüzde 50 sınırlı sulamayla başlamamız gerekiyor. Daha sonra ise sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İl Su Kurulu toplantısı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla devam etti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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