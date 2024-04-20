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Eğitim aldıkları sırada ihbar geldi: Toprak altındaki işçileri böyle kurtardılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Bodrum'da bir inşaat alanında heyelan meydana gelince, 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerin imdadına AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim alan gönüllüler yetişti. Göçükten kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Türkiye genelinden çok sayıda AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden gönüllüler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim aldıkları sırada, yakınlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini öğrendi.

TOPRAK ALTINDAKİ 2 İŞÇİ KURTARILDI

Ekipler bunun üzerine toprak altında kalan 2 işçi için operasyona çıktı. Yapılan çalışma sonucu Feyyaz Ş. ve Ferhat G. isimli işçilere ulaşan ekipler, yaralıları sedyeyle güvenli alana tahliye etti.

Eğitim aldıkları sırada ihbar geldi: Toprak altındaki işçileri böyle kurtardılar - 1. Resim

Kurtarılan işçiler daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Eğitim aldıkları sırada ihbar geldi: Toprak altındaki işçileri böyle kurtardılar - 2. Resim

Operasyon anı ise AKUT ekiplerince görüntülendi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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