Eğlenceleri kabusa döndü! Cesedi bir gün sonra bulundu

Sarıyer'den bir kahreden haber daha geldi. Kısırkaya Plajı'nda denize girdikten sonra denizde kaybolan Ersin Oral'ın cansız bedeni bulundu.

Feci olay önceki gün Kısırkaya Plaj'nda yaşandı. Ersin Oral (36) ve arkadaşı Mustafa Günay (40) denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Fotoğraftaki Recep Kurban

GENÇLERİ KURTARMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Ersin Oral ve Mustafa Günay'ı kurtarmak için denize atladı fakat o da dalgaların arasında kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaştı. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay da ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ersin Oral'ı ise bulunamadı.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI EŞ VE BİR EVLAT BIRAKTI

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlayan yetkililer Oral'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Talihsiz adamın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.