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Ehliyetsiz sürücü parkta kalabalığa dalmıştı! Hayatını kaybeden 5 çocuk defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da ehliyetsiz sürücünün parkta bulunan kalabalığın arasına dalması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün parkta bulunan kalabalığın içine dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

5 ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ 

Feci kazada hayatını kaybeden 5 çocuktan 3'ünün ayrı 2'sinin ise ayrı kardeş oldukları anlaşıldı.

Ehliyetsiz sürücü parkta kalabalığa dalmıştı! Hayatını kaybeden 5 çocuk defnedildi - 1. Resim

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi'nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi'ne götürüldü.


Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi. Çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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