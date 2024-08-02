Ehliyetsiz sürücü parkta kalabalığa dalmıştı! Hayatını kaybeden 5 çocuk defnedildi

Şanlıurfa'da ehliyetsiz sürücünün parkta bulunan kalabalığın arasına dalması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün gece 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün parkta bulunan kalabalığın içine dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

5 ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden 5 çocuktan 3'ünün ayrı 2'sinin ise ayrı kardeş oldukları anlaşıldı.

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi'nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesi'ne götürüldü.



Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi. Çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu.