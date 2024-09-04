"Ekmek" çıkışı sonrası tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıllarda "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözü nedeniyle gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanına hakaret sebebiyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, hayatını kaybetti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, hayatını kaybetti. Kolivar'ın ölüm haberini avukatı sosyal medya üzerinden duyurdu. Kolivarın siroza bağlı kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cihan Kolivar'ın resmi sosyal medya hesabından avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.

CİHAN KOLİVAR NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Kolivar katıldığı bir canlı yayında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, o tarihte yaptığı açıklamada müvekkilinin geçmiş tarihli tweetleri sebebiyle dosyasına "Cumhurbaşkanına hakaret"ten bir soruşturma daha eklendiğini, bu suçtan tutuklanmaya sevk edildiğini ve tutuklandığını söylemişti. Çiftçi, "Tweetlerdeki sözler itibarıyla doğrudan bir kişiye yönelim yok. Genel cümleler kurulu ama ne yazık ki 'Cumhurbaşkanına hakaret' yorumuyla dosyaya intikali gerçekleştirildi ve sevk maddesi olarak da dosyaya bu konu edildi. Tabii ki suçlamaları kabul etmiyoruz. Hakaret ve aşağılama söz konusu değildir. İtirazlarımızı yapacağız" demişti.