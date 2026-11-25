Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada Danıştay 8. Dairesinin kararının ayrıntıları ortaya çıktı.

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İstanbul Üniversitesi tarafından üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı hukuki süreçte Danıştay kararının ayrıntıları belli oldu.

Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu'nun avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu reddederek diploma iptalini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 8. Dairesinin 2026/3632 esas ve 2026/6205 karar numaralı dosyasına ilişkin 34 sayfalık kararının sonuç bölümünde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 13 Mayıs 2026 tarihli, 2026/397 esas ve 2026/1015 karar numaralı hükmünün onandığı belirtildi.

Karar metninin son bölümünde, "Kesin olarak, 22/10/2026 tarihinde oybirliği ile karar verildi" ifadesine yer verildi.

Böylece İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin olağan idari yargı süreci tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kesinleşti! Danıştay'ın kararının ayrıntıları ortaya çıktı

TEMYİZ GİDERLERİ İMAMOĞLU'NA BIRAKILDI

Danıştay, temyiz giderlerinin İmamoğlu üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 1.206 liralık yürütmenin durdurulması harcının ise talep edilmesi hâlinde davacıya iade edilmesine hükmetti.

Posta gideri avansından artan tutarın da talep edilmesi hâlinde mahkeme tarafından iade edilmesine karar verildi.

Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğ edilmesi ve bir örneğinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

MAHKEME YATAY GEÇİŞTEKİ USULSÜZLÜKLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin gerekçeli kararında, İmamoğlu'nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesinin o dönemde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirtilmişti.

Kararda, yatay geçiş kontenjanlarının mevzuata aykırı şekilde artırıldığı ve öğrencilerin başarı sıralamasının yapılmadığı yönünde tespitlere de yer verilmişti.

Mahkeme, başarı sıralaması yapılması hâlinde 2,50 not ortalamasına sahip İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

AVUKATLARI KARARIN BOZULMASINI İSTEMİŞTİ

İmamoğlu'nun avukatları ise Danıştay'a sundukları temyiz dilekçesinde diploma iptalinin hukuki güvenlik, idari istikrar ve kazanılmış hak ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

İstanbul Üniversitesinin 2020 ve 2024 tarihli yazılarında yatay geçiş işleminin hukuka uygun olduğunun belirtildiğine dikkat çeken avukatlar, kararın siyasi gerekçelerle alındığını ileri sürmüştü.

DİPLOMA İPTALİ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

18 Mart 2025: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptaline karar verdi.

karar verdi. 23 Ocak 2026: İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davayı reddetti .

. 13 Mayıs 2026: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti .

. 17 Haziran 2026: İmamoğlu'nun avukatları Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

22 Ekim 2026: Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu oy birliğiyle reddederek kararı onadı.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİNE ÇEVRİLDİ

Anayasa'nın 101. maddesinde cumhurbaşkanı seçilebilmek için yükseköğrenim yapmış olma şartının bulunması nedeniyle diploma iptaline ilişkin karar, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından da önem taşıyor.

İmamoğlu'nun avukatlarının temyiz başvurusunun reddedilmesi hâlinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmayı planladığı belirtilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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