Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

18 Ocak 2024 16:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 16:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.59'da merkez üssü Merkez (Elazığ)'da, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.