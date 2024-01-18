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Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
AFAD'ın verdiği bilgilere göre Elazığ merkezde saat 15:59'da 3.6 büyüklüğünde, 7.34 km derinliğinde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.59'da merkez üssü Merkez (Elazığ)'da, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi