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    Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AFAD'ın verdiği bilgilere göre Elazığ merkezde saat 15:59'da 3.6 büyüklüğünde, 7.34 km derinliğinde deprem gerçekleşti.

    Elazığ&#039;da 3.6 şiddetinde deprem
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.59'da merkez üssü Merkez (Elazığ)'da, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

    Depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem
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