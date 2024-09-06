Elazığ'da sel felaketi! 10 köyün yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 10 köyün kullandığı yol ulaşıma kapandı.

Nijer felaketi yaşıyor! Sel 273 kişinin ölümüne neden oldu

Nijer felaketi yaşıyor! Sel 273 kişinin ölümüne neden oldu

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.