Elazığ'da sel felaketi! 10 köyün yolu ulaşıma kapandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ’ın Palu ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 10 köyün kullandığı yol ulaşıma kapandı.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.
Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı