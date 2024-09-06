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Elazığ'da sel felaketi! 10 köyün yolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Palu ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 10 köyün kullandığı yol ulaşıma kapandı.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.

Elazığ'da sel felaketi! 10 köy yolu ulaşıma kapandı - 1. Resim

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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