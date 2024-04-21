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Elazığ'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni konteynerde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni konteynerde bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da, 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Yaşlı kadının şüpheli ölümünün nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Elazığ'da Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde, konteynerde yalnız yaşayan 68 yaşındaki B.K'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler konteynerde B.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde B.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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