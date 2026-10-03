Türk mühendislerinin geliştirdiği elektrikli araç yangın battaniyeleri, yüksek sıcaklığa dayanıklı yapısıyla alevlerin çevreye sıçramasını önlemeyi hedefliyor. Yerli mühendislerin geliştirdiği modeller iki kişi tarafından 30 saniyeden kısa sürede aracın üzerine örtülebilirken, şirket ürünlerin DIN SPEC 91489 standardına uygun üretildiğini belirtiyor.

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Türk mühendislerinin geliştirdiği özel yangın battaniyeleri, alevlerin yayılmasını engellemeye yönelik kullanılıyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanımı her geçen gün artarken, trafikteki elektrikli araç sayısındaki artışın yangın güvenliği ile alakalı alınması gereken tedbirleri de gündeme getiriyor. Yakın zamanda Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan elektrikli otomobil yangını da bu riskleri tekrar gündeme getirirken, uzmanlar elektrikli otomobil yangınlarında geleneksel söndürme yöntemlerinin yeterli olmayabileceğine işaret ediyor.

Elektrikli araç yangınlarına yerli çözüm: 30 saniyede alevlerin yayılması engelleniyor

YERLİ FİRMA 3 FARKLI MODEL ÜRETTİ

Bu çerçevede elektrikli otomobil yangınlarına yönelik özel çözümler üreten Nivofire, itfaiyeciler, kurumsal kullanıcılar ve bireysel kullanıcılar için 3 farklı yangın battaniyesi modeli sunuyor. İtfaiyecilere yönelik geliştirilen Alpha modeli tekrar tekrar kullanılabilirken, Beta modeli uluslararası sertifikaya sahip yapısıyla kurumsal kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Omega ve diğer modeller ise apartman ve site sakinleri gibi bireysel kullanıcıların elektrikli otomobil yangınlarına karşı alabilecekleri tedbirler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısına değinen Nivofire şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürü olan Şemsettin Karasu, "Türkiye'de 2015 yılında elektrikli araç sayısı 500 civarındaydı. Bugün itibariyle Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Her ay Türkiye'de ortalama 15 bin adet elektrikli araç piyasaya çıkmaktadır. Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 2030 yılına kadar 1,5 milyon, 2035 yılına kadar ise 8 milyona kadar çıkması beklenmektedir" açıklamasını yaptı.

Şemsettin Karasu

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YANGIN İHTİMALİ DAHA DÜŞÜK

Şemsettin Karasu, elektrikli otomobillerin fosil yakıtlı otomobillere göre yangın riskinin daha düşük olduğunu söyleyerek, elektrikli otomobillerin yanma olasılığının 20 ila 80 kat daha az olduğunu belirtti. Karasu, fakat yangın çıktığında ortaya çıkan tehlikelerin daha fazla olduğunu söyledi.

Karasu, elektrikli otomobil yangınlarında ortaya çıkan en önemli konunun termal kaçak yangın riski olduğunu ifade ederek, "Termal kaçak sırasında batarya içindeki hücrelerden biri yanmaya başlar. Bu yangın kısa sürede diğer hücrelere sıçrar ve bataryanın tamamını sarar. Yangın sırasında 3 tane önemli husus ortaya çıkmaktadır. İlki, elektrikli araç yangınlarında daha yüksek sıcaklık meydana gelir. Örneğin, fosil yakıtlı araçlarda ortalama 800 ile bin derece arasında sıcaklık meydana çıkmaktadır. Ancak elektrikli araçlarda bu sıcaklıklar açık alanlarda bin 500 derece, kapalı alanlarda 2 bin derece üstüne çıkabilmektedir. Makine Mühendisleri Odası'nın 2024 yılında yayınladığı bir rapor var. Bu raporda kapalı otoparklardaki elektrikli araç yangınlarında, yangın sıcaklığının 2 bin 480 dereceye kadar çıkabildiği belirtilmektedir. Demirin erime sıcaklığı bin 538 derecedir. Kapalı otoparkta bir yangın anında eğer hızlı bir şekilde yangın kontrol altına alınmazsa binanın statik yapısını bozma riski bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç yangınlarına yerli çözüm: 30 saniyede alevlerin yayılması engelleniyor

"ALEVLERİN BOYU 4 METREYE KADAR UZAYABİLİR"

Elektrikli otomobil yangınları esnasında jet alevler yaşandğını söyleyen Karasu, "Bu alevlerin boyu 3-4 metreye kadar uzayabilmektedir. Bu jet alevler nedeniyle alevler kısa sürede yandaki araçlara ya da çevreye sirayet edebilmektedir. Üçüncü önemli husus da toksik gazlardır. Elektrikli araç yangınlarında ortaya çıkan toksik gazlar, solunduğunda ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle elektrikli araç yangınları diğer araç yangınlarından çok daha tehlikelidir" açıklamasını yaptı.

Şemsettin Karasu, elektrikli otomobil yangınlarının yaklaşık yüzde 50'sinin şarj ya da park esnasında yaşandığını belirterek, şarj istasyonları ve otoparkların yüksek riskli alanlar olduğunu kaydetti.

Elektrikli araç yangınlarına yerli çözüm: 30 saniyede alevlerin yayılması engelleniyor

"YANGIN BATTANİYESİ KULLANIMI İLK SIRADA TAVSİYE EDİLİYOR"

Şemsettin Karasu, elektrikli otomobil yangın battaniyelerinin yüksek sıcaklıklara dayanan özel tekstil kumaşlardan yapıldığını söyleyerek, "Bu battaniyeler yanan aracın üzerine örtülerek yangının oksijenle temasını keser ve böylece yangının büyümesini, çevreye sirayet etmesini engeller. Yangın battaniyesinin kullanımı Avrupa Komisyonu'nun 2025 yılında bir raporda da ilk sırada tavsiye edilmiştir. Elektrikli araç yangın battaniyelerindeki en önemli husus, üretilen battaniyelerin ulusal ya da uluslararası sertifikaya sahip olmasıdır. Bu anlamda elektrikli araçlarla ilgili olarak yayınlanmış DIN SPEC 91489 sayılı elektrikli araç yangın battaniyesi standardı bulunmaktadır. Bu standarda göre üretilen yangın battaniyeleri, sertifikalı battaniyelerdir ve güvenilir ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

Nivofire şirketinin, Türkiye'de yüzde 100 ‘DIN SPEC 91489 sertifikalı' elektrikli araç yangın battaniyesi üreten ‘ilk ve tek yerli firma' olduğuna dikkat çeken Karasu, "Nivofire tarafından itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş ve dünyada sadece iki firma tarafından üretilen özel bir yangın battaniyesi de bulunmaktadır. Nivofire yangın battaniyeleri Türkiye'nin farklı illerinde 10'dan fazla tatbikatta kullanılmıştır. Ağustos ayında, Aydın'da meydana gelen olay da dahil olmak üzere 7 farklı olayda Nivofire yangın battaniyeleri kullanılmış ve yangın battaniyeleri etkinliklerini ispatlamıştır" şeklinde konuştu.

Elektrikli araç yangınlarına yerli çözüm: 30 saniyede alevlerin yayılması engelleniyor

"ALFA MODELİMİZ İTFAİYECİLER İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÜRÜNDÜR"

İtfaiyeciler, kurumsal ve bireysel kullanıcılar için üretilmiş 3 farklı modeli tanıtan Şemsettin Karasu, şunları söyledi:

"Nivofire yüzde 100 elektrikli araçla yangın tatbikatı yapan dünyadaki sayılı firmalardan Türkiye'deki ilk ve tek firmadır. Nivofire elektrikli araç yangın battaniyesi ve batarya yangınları ile ilgili olarak özel ve inovatif çözümler geliştiren bir firmadır. Nivofire'ın itfaiyeciler için, kurumsal kullanıcılar için ve bireysel kullanıcılar olmak üzere 3 farklı modeli bulunmaktadır. Alfa modelimiz itfaiyeciler için özel olarak geliştirilmiş bir üründür, defalarca kullanım özelliğine sahiptir. Beta modelimiz uluslararası sertifikalandırılmış bir üründür ve kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Omega ve diğer modellerimiz ise daha çok bireysel kullanıcılar için apartman ve site sakinleri tarafından tercih edilmektedir."

Elektrikli araç yangınlarına yerli çözüm: 30 saniyede alevlerin yayılması engelleniyor

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN TÜRKİYE'DE TEK

Karasu, Nivofire'ın Türkiye'de uluslararası standartlara uygun elektrikli araç yangın battaniyesi üreten tek şirket olduğunu söyleyerek, şirket bünyesinde çeşitli patent ve faydalı model çalışmaları yapıldığını belirtti. Karasu, Teknopark Ankara'da yer almalarının nedenlerinden birinin de teknoloji ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermeleri olduğunu ifade etti.

Battaniyelerin yangın ensasındaki kullanımını anlatan Karasu, "Elektrikli araç yangın battaniyeleri 2 kişi tarafından 30 saniyeden az sürede elektrikli arabanın üzerine örtülebilmektedir. Battaniyenin kenarlarında tutma sapları bulunmaktadır. 2 kişi, 30 saniyeden az sürede bu battaniyeyi açarak rahatlıkla araçların üzerini örtebilmektedir. Oksijenle temasını keserek yangının büyümesini, toksik gazların ortaya çıkmasını, yüksek sıcaklıklara maruziyetin önüne geçmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

BAKMADAN GEÇME YAŞAM Park halindeki elektrikli otomobil cayır cayır yandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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