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    Emekli profesörü korkutup 6,5 milyon TL dolandırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Emekli profesörü korkutup 6,5 milyon TL dolandırdı
    Dolandırıcılık, Mudurnu, Asayiş, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bolu'da kendilerini polis olarak tanıttıkları Irak'lı emekli profesörü 6,5 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı. Zanlının 73 yaşındaki emekli profesöre, sınır kapısından geçtiği sırada kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adının terör olayına karıştığını, sorunun çözülmesi için evindeki altın ve dövizleri aracıya vermesini söylediği öğrenildi.

    Dolandırıcılık olayları hız kesmiyor! Son olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleşti. Musalla Mahallesi'nde yaşayan Irak-Türkiye çifte vatandaşı emekli tıp profesörü M.R.H'ye (73) kendini polis olarak tanıtan şahıs, sınır kapısından geçtiği sırada kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adının terör olayına karıştığını, sorunun çözülmesi için evindeki altın ve dövizleri aracıya vermesini söyledi.

    PARA GERİ ÖDENMEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

    1,5 milyon lira değerinde altın ve dövizi elden veren M.R.H'yi ertesi gün yeniden arayan zanlı, 1 hafta sonra hesabına geri aktarılacağını belirterek 5 milyon lira daha göndermesini istedi. Söz konusu meblağı bankaya yatıran M.R.H, paranın geri ödenmemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

    PARALARI ALIP ŞANLIURFA'YA GİTMİŞ

    Olayın gerçekleştiği 23 Ocak'taki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlılar E.D. (21) ve A.T'nin (22), F.E'nin (30) kullandığı korsan taksiyle İstanbul'dan ilçeye geldiklerini, iki şüphelinin altın ve dövizleri aldıktan sonra şehir terminalinden otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı, E.D. ise ikametinde bulunamadı.

    Emekli profesörü korkutup 6,5 milyon TL dolandırdı

    TUTUKLANDI

    Mudurnu'ya getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    İstanbul'da yakalanan zanlı F.E. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şüpheli E.D.nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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