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    Emekli zammının perde arkası belli oldu, sokağın sesi yüzde 49,25’i getirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı tarafından SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının yüzde 49,25’e çıkarılmasında sahadan gelen tepkiler etkili oldu. Cami cemaati milletvekillerine tepkisini dile getirdi. Genel merkeze yüzlerce telefon ve mesaj geldi. Erdoğan “Artış memurlarla eşitlensin” talimatı verdi.

    Emekli zammının perde arkası belli oldu, sokağın sesi yüzde 49,25’i getirdi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 16 Ocak’ta yapılan kabine toplantısından sonra açıklanan yüzde 42,6 oranındaki SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının yüzde 49,25’e çıkarılmasında sahadan gelen tepkiler etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, yüzde 42,6 zam yapılacağının duyurulmasından sonra; AK Parti yönetimine ve milletvekillerine yüzlerce tepki telefonu ve mesajı geldi. Geçen haftaki açıklamalardan sonra seçim bölgelerindeki çalışmalara katılan milletvekilleri gittikleri her yerde emeklilerin tepkisi ile karşılaştı. Milletvekilleri grup yönetimini ve parti yöneticilerini arayarak, “Camiye gidiyoruz, çıkışta cemaat etrafımızı sarıyor emekli zamlarına tepkisini dile getiriyor. Esnafı dolaşıyoruz, aynı tepkiyi görüyoruz. Teşkilat toplantılarında da partililerimiz aynı konuyu gündeme getiriyor” şeklindeki gözlemlerini anlattı. 

    GİZLİ TUTULDU

    Bunun üzerine, AK Parti grup yöneticileri ile Genel Merkezden bazı yöneticiler hafta sonu Cumhurbaşkanı ile görüşerek sahadaki durumu anlattı. Memur emeklileri ile diğer emekliler arasında oluşan zam adaletsizliğinin giderilmesi gerektiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı parti yönetimini dinledikten sonra zam oranının ‘Yeniden değerlendirilmesi’ ve memurlara yapılan oranda zam yapılması için talimat verdi. Beklenti oluşmaması için de ilk aşamada yapılacak çalışmanın ‘Dillendirilmemesi’ istendi. Önceki gün zam oranının memurlarla eşitlenmesine kesin karar verilince de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklama yapması kararlaştırıldı. Zam farklarının şubat başına kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Son olarak, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye konusunda benzer bir süreç yaşanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Emekli zammının perde arkası belli oldu, sokağın sesi yüzde 49,25’i getirdi
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