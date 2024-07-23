Emniyet'te atama heyecanı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'n 2024 yılı atamaları yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden genel atamaların yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya tarafından emniyet atamalarına yönelik yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

BAKAN YERLİKAYA BAŞARILAR DİLEDİ

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

EGM'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Erol Ayyıldız, Emniyet'te görevli Emniyet Müdür ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin 2024 yılı genel atama dönemi kapsamındaki atamaları şöyle duyurdu: