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    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023&#039;te dünyayı sarsan deprem felaketleri
    Kahramanmaraş, Deprem, Fas, Afganistan, Nepal

    2024'e sayılı günler kala 2023'te, yakın tarihin en ölümcül depremleri yaşandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş depremleri 'en büyük ve en çok ölümlü deprem' olarak kayıtlara geçti. 

    Dünyada 2023'te başta iklim değişikliğinin yol açtığı birçok felakette binlerce kişi yaşamını yitirirken birçok ülke, yakın tarihinin en ölümcül depremlerini yaşadı. Bu yıl dünyada 8'in üzerinde deprem meydana gelmezken 7'nin üzerinde 18, 6'nın üzerinde ise 123 deprem oldu.

    EN BÜYÜĞÜ MARAŞ DEPREMLERİ

    2023'ün en büyük şiddetli ve en çok ölümlü depremi ise Türkiye'de kaydedildi. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    AFAD verilerine göre, yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Türkiye'de 11 ilde yıkım olurken Suriye'de de çok büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Deprem, Türkiye'nin tamamında, Orta Doğu ve Avrupa'nın ise birçok yerinde hissedildi.

    50 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

    Aynı gün öğleden sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan, 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerde toplam 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı, 7 bin 248 bina yıkıldı.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    Depremler, "Türkiye'de son 100 yılın en ölümcül depremi" olarak kayda geçtiği için "100 yılın felaketi" diye anılıyor.

    FAS İKİNCİ SIRADA

    2023'te en çok ölümün yaşandığı 2. deprem, Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana geldi. Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    Resmi makamların açıklamalarında bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtildi.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, depremi "ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem" olarak niteledi.

    AFGANİSTAN ART ARDA DEPREMLERLE FELAKETİ YAŞADI

    Bu yıl, en çok ölümün yaşandığı 3. deprem, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat kentinde 7 Ekim'de meydana geldi. Bu deprem sonrası art arda en büyüğü 6,3 olan 4 deprem meydana geldi, 5'in üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Taliban geçici hükümeti, depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    Öte yandan Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 21 Mart'ta 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan'da da hissedilen depremde toplam 21 kişi hayatını kaybetti. Bu deprem, "2023'ün en ölümcül 5. depremi" olarak kayıtlara geçti.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    NEPAL DE LİSTEDE

    Tarihler 3 Kasım'ı gösterdiğinde merkez üssü Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. "Bu yılın en ölümcül 4. depremi" olarak kayıtlara geçen felakette 157 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

    En büyük ve en ölümcülü Kahramanmaraş oldu! 2023'te dünyayı sarsan deprem felaketleri

    2023'ün ölüm rakamının yüksek olduğu diğer depremler, Ekvador ve Filipinler'de kaydedildi. Ekvador'da 18 Mart'ta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 18 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'de 17 Kasım'da ülkenin güneyindeki Burias bölgesinde gerçekleşen 6,7 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaşamını yitirdi.

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