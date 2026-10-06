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En haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi

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En haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi
Başlık ResmiEn haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi

Kamuoyunu sarsan yolsuzluk ve vurgun dosyalarının ardından “kolay yoldan zenginleşme” tartışması büyürken Selçuk Bayraktar’dan dikkati çeken mesaj geldi. Bayraktar, 3 saniyelik roket testi için haftada 80 saat çalışan gençleri örnek gösterdi.

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CHP’li belediyelerde peş peşe patlak veren yolsuzluklar, salgın gibi artan dolandırıcılık vakaları, gıdada aracıların katlayan haksız kazançları, milyarlarca dolarlık kara para trafiği, yasa dışı bahis vurgunları ve son olarak ifşa olan fon skandalı, alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşların ve emeğiyle iş yapan iş dünyasının tepkisini çekiyor.

ŞANLIURFA’DAN MESAJ VERDİ

Kamuoyunda “kolay yoldan ve kısa sürede zenginleşme” arayışı yeniden tartışılırken, bu tabloya karşı en dikkati çeken mesajlardan biri TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa’da gençlerle buluşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan geldi.

Bayraktar, Türkiye’nin gündeminde “hiç emek vermeden bir yerlere varma” anlayışının da bulunduğunu belirterek bunun karşısına gençlerin büyük bir fedakârlıkla yürüttüğü teknoloji çalışmalarını koydu.

En haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi
Başlık ResmiEn haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi

3 SANİYELİK ATIŞ İÇİN 80 SAAT

Bayraktar, “Türkiye’nin gündemini kasıp kavuran şey ne? Hiç emek vermeden bir şeylerin peşinde koşan insanlar var. Diğer yanda, Aksaray’da Tuz Gölü’nün ortasında, tozun toprağın içinde 3 saniyelik roket atışı için bir yıl boyunca haftada 80 saat çalışan gençler var” dedi.

YILLARCA EMEK VERİYORLAR

Gençlerin bir başarıya ulaşmak için aylarca, hatta yıllarca emek verdiğine dikkati çeken Bayraktar, iki farklı anlayış arasındaki farkı şu sözlerle ortaya koydu: Peki bunların hangisi evla? Hangisi dünyayı yeniden inşa edecek? Ülkemizi hangisi yeniden inşa edecek ve hangisi umut olacak?

En haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi
Başlık ResmiEn haklı isyan! Emeksiz zenginliğe Bayraktar tepkisi

“BU KUŞAK YAPACAK”

Türkiye’nin geleceğinin üretmekten, çalışmaktan ve ortaya değer koymaktan geçtiğini vurgulayan Bayraktar, gençlerin ortaya koyduğu emeğin ülkenin geleceği açısından öneminin altını çizdi. Bayraktar, sözlerini “İşte bu kuşak bunu yapacak. Emek en kutlu şeydir” ifadeleriyle tamamladı.

Bayraktar’ın Şanlıurfa’daki çıkışı, son dönemde gündeme gelen hızlı ve kolay kazanç arayışlarıyla, teknoloji geliştirmek ve Türkiye’nin savunma sanayiine katkı sunmak için uzun saatler çalışan gençlerin emeğini karşı karşıya getiren bir mesaj olarak öne çıktı.

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VERGİ REKORU BEŞ YILDIR ONDA

Türkiye’nin vergi rekortmeni beş senedir değişmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Selçuk Bayraktar, 2025’te 2 milyar 991 milyon 536 bin liralık gelir vergisi tahakkukuyla Türkiye’nin vergi rekortmeni oldu. Baykar, faaliyetlerini herhangi bir teşvik ve kredi kullanmadan kendi kaynaklarıyla sürdürüyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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