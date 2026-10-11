Engelli ailelere nefes aldıracak merkez Ankara’da hizmete açıldı! Bakan Göktaş: Nefes merkezlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nefes Merkezi’nin Ankara’daki ilk şubesini hizmete açtı. Merkezin engelli ailelerinin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade eden Bakan Göktaş “Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun da bir eseri” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunan Nefes Merkezi’nin Ankara’daki ilk şubesini Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde hizmete açtı.

81 İLE YAYGINLAŞTIRILACAK

Engelli bireylerin ailelerinin ihtiyaç duyduklarında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar merkeze bırakabileceklerini belirten Göktaş, Türkiye genelinde 48 Nefes Merkezi açıldığını, bir ay içerisinde bu hizmeti 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Program kapsamında merkezin birimlerini gezen Göktaş, engelli bireylerle sohbet etti, el sanatları atölyelerinde hazırlanan ürünleri inceledi. Ziyaret sırasında İyilik Var Platformu’nun standını da ziyaret eden Göktaş, platformun hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 KİŞİLİK KAPASİTE İLE HİZMETE ALINDI

Ankara’nın ilk Nefes Merkezi’ni hizmete açtıklarını belirten Göktaş, merkezin engelli ailelerinin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade etti. Ailelerin ameliyat, şehir dışına çıkma veya beklenmedik durumlarda çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkeze ihtiyaç duyduğunu dile getiren Göktaş, Nefes Merkezi’nin bu amaçla hizmet vereceğini kaydetti. Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu bildiren Göktaş, kadın ve erkekler için ayrı birimlerin oluşturulduğunu belirtti. Beylikdüzü’nde de benzer bir merkezin açıldığını hatırlatan Göktaş, engelli bireylerin ailelerine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Engelli ailelere nefes aldıracak merkez Ankara’da hizmete açıldı! Bakan Göktaş: Nefes merkezlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız

779 ENGELLİ BİREYE HİZMET VERİLİYOR

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 779 engelli bireye hizmet sunduğunu belirten Göktaş, 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğünü ifade etti. Merkezde tasarım ve ahşap atölyelerinin bulunduğunu, engelli bireylerin sportif faaliyetlerle de desteklendiğini kaydeden Göktaş, 53 lisanslı engelli sporcunun yetiştirildiğini bildirdi. Engelli bireyleri kültür, sanat, tarım ve spora yönlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, merkezin rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri de kapsayan bütünleşik bir anlayışla hizmet sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylere yönelik birçok adım atıldığını belirten Göktaş, evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar pek çok hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Engelli ailelere nefes aldıracak merkez Ankara’da hizmete açıldı! Bakan Göktaş: Nefes merkezlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Merkezde kalan engelli bireylere tamamen ücretsiz hizmet sunulduğunu kaydeden Göktaş, “Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabileceği merkezler var. Dolayısıyla Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun da bir eseri” diye konuştu.

Engelli ailelere nefes aldıracak merkez Ankara’da hizmete açıldı! Bakan Göktaş: Nefes merkezlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız

“İYİLİKLERİ GÖRÜNÜR KILMAMIZ ARTIK ELZEM”

Göktaş, İyilik Var Platformu’nu da tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını belirterek, platformla hayırseverliği daha görünür kılmayı ve iyiliği ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Türk milletinin dayanışmayı seven ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade eden Göktaş, “Ancak kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir ortamda iyilikleri de görünür kılmamız artık elzem” dedi. Platform aracılığıyla vatandaşların devlet güvencesi altında gönüllü olarak e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirten Göktaş, gönüllülerin yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde değerlendirebileceklerini kaydetti. Göktaş, tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve İyilik Var Platformu’na kayıt yaptırmaya davet etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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