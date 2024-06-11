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Engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi, bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldürdü. Baba M.Ç’nin cenazesi morga kaldırılırken, oğlu T.Ç gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç.'nin boğazına sarılarak, şiddet uyguladı. 

DUVARDAKİ TÜFEĞİ ALDI

Baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç.'nın eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı. 

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ, OĞLU GÖZALTINDA

Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı.

4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan T.Ç ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Gözaltına alınan T.Ç'nin ise sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ulus Adliyesi'ne getirildi.

T. Ç, adliyeye çıkarılırken gazetecilerin "Pişman mısın" sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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