Enkazından kum ve deniz kabuğu çıkmıştı: 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi 'suçum yok' dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da, 96 kişiye mezar olan ve enkazından kum ile deniz kabuğu çıkan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi son duruşmada 'suçu' olmadığını savundu. Sanık Hasan Alpargün, "Zemin etüdünün yapılmadığı apartmana zaten belediye ekipleri gerekli izni vermezler. Ben kanunlara uygun bir apartman inşaatı yaptım. Hiçbir eksik malzeme kullanmadım" dedi.

Adana'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

'TAVANDAN KUMLAR DÖKÜLÜYORDU'

Duruşmada beyanı alınan müşteki Sürgün Taş, depremden 2 gün önce apartmanda bulunduğunu belirterek, "Benim apartmanda bulunduğum sırada kendiliğinden tavandan kumlar dökülüyordu. Buna bizzat şahit oldum. Ayrıca deprem sonrası binada arama kurtarma yapan insanlar yoğurt kovasıyla çalışma yapıyordu. Çünkü bina kum yığını halini almıştı. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

'KANUNLARA UYGUN APARTMAN YAPTIM'

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması SEGBİS kaydına alınan sanık Alpargün, enkazından kum ve deniz kabuğu çıkan binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Zemin etüdünün yapılmadığı apartmana zaten belediye ekipleri gerekli izni vermezler. Ben kanunlara uygun bir apartman inşaatı yaptım. Hiçbir eksik malzeme kullanmadım. O tarihte teknik uygulama sorumlusu ve müteahhitlik hizmetleri ortak yürütülebiliyordu. Ben inşaatın iskan iznini zamanında aldım. Benim herhangi bir suçum yoktur. Bina inşaatında eksik bir malzeme kullanmadım. Sağlık sorunlarım mevcuttur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Davaya katılan müştekiler ise binada kolon kesilmesine ilişkin bir duruma tanıklık etmediklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın binanın neden yıkıldığı ve sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınması, bu aşamada sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, binanın neden yıkıldığı ve binanın yıkılmasında müteahhit olan sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DEPREM GÜNÜ KKTC'YE GİTMİŞTİ

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.​​​​​​​

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."